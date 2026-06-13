بمشاركة أكثر من 117 ألف طالب.. انطلاق امتحانات "السادس الإعدادي" في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في عموم إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد 14 حزيران 2026، امتحانات الدور الأول لطلبة الصف الثاني عشر الإعدادي (بفروعه العلمي، الأدبي، والمهني) للعام الدراسي 2025-2026، وسط أجراءات تنظيمية ولوجستية مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وأعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان عن حزمة من البيانات والإحصاءات الرسمية الشاملة التي توضح الخارطة الرقمية لتوزيع الطلاب والكوادر الإدارية على مستوى المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

ووفقاً للبيانات الوزارية الصادرة، فقد توجه اليوم 117,142 طالباً وطالبة إلى مقاعد الامتحانات، جرى توزيعهم على 2003 قاعات امتحانية في عموم الإقليم.

وتصدر الفرع العلمي أعلى نسبة حضور بمشاركة 88,116 طالباً وطالبة موزعين على 1390 قاعة، يليه الفرع الأدبي بـ 26,431 طالباً في 521 قاعة، في حين بلغ عدد طلبة الفرع المهني 2,595 طالباً وطالبة استوعبتهم 92 قاعة امتحانية.

وخصصت وزارة التربية مجموعة من الكوادر التعليمية والإدارية لضمان الانضباط وتطبيق التعليمات الوزارية، حيث بلغ إجمالي الطواقم المشرفة والمراقبة 19,403 موظفين ومعلمين.

وشملت هذه الطواقم 2003 مدراء قاعات، و2003 مساعدين، بالإضافة إلى 2018 مراقباً، و1376 مشرفاً تربوياً، بجانب 2003 من موظفي الخدمات الساندة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمحافظات والإدارات المستقلة، جاءت العاصمة أربيل في المرتبة الأولى من حيث كثافة الطلاب، بـ 38,063 طالباً وطالبة يؤدون امتحاناتهم في 665 قاعة.

وحلت محافظة دهوك ثانياً بـ 27,266 طالباً وطالبة في 477 قاعة، وجاءت محافظة السليمانية في المرتبة الثالثة بـ 26,563 طالباً وطالبة موزعين على 402 قاعة امتحانية.

أما على مستوى الإدارات المستقلة والمحافظات الأخرى، فقد توزعت الأعداد بدقة لضمان قرب المراكز الامتحانية من محل سكن الطلاب؛ حيث سجلت إدارة زاخو مشاركة 6,918 طالباً، تلتها إدارة سوران بـ 6,398 طالباً، ثم إدارة كرميان بـ 5,356 طالباً، وإدارة رابرين بـ 4,988 طالباً، في حين سجلت محافظة حلبجة حضور 1,590 طالباً وطالبة تم توزيعهم على 38 قاعة امتحانية.