محافظ أربيل: وضعنا تدابير أمنية مشددة لحماية نزاهة الامتحانات

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أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في عموم إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد 14 حزيران 2026، امتحانات الدور الأول لطلبة الصف الثاني عشر الإعدادي (بفروعه العلمي والأدبي والمهني) للعام الدراسي 2025-2026، بمشاركة واسعة بلغت 117,142 طالباً وطالبة في كافة أنحاء الإقليم.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم لتسليط الضوء على الاستعدادات في العاصمة، كشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في المحافظة بلغ 38,088 طالباً وطالبة، تم توزيعهم على 649 قاعة امتحانية.

وأوضح خوشناو أن الجدول الامتحاني جُدول بواقع اختبارين أسبوعياً، بالتحديد في يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأعرب محافظ أربيل، باسم حكومة الإقليم واللجنة التنفيذية للمحافظة، عن بالغ شكره وتقديره للمديرية العامة لتربية أربيل ولجميع الكوادر التدريسية والإدارية.

وأكد خوشناو أنه على الرغم من التحديات والعقبات الاستثنائية التي واجهت العام الدراسي الحالي، إلا أن تظافر جهود المعلمين والموظفين نجح في دفع عجلة التعليم نحو الأمام وتحقيق قفزة نوعية في المستوى الدراسي، متجاوزين خيار الاكتفاء بمنع التراجع.

وعلى الصعيد الأمني وضمان تكافؤ الفرص، شدد خوشناو على أن السلطات المحلية اتخذت إجراءات أمنية صارمة ومشددة في محيط المراكز والفرعيّات الامتحانية، مع نشر لجان أمنية متخصصة في النقاط الحساسة لضمان سلامة ونزاهة العملية.

وقال: إن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو تذليل العقبات واستئصال ظاهرة الغش بشكل كامل.

وأضاف: كما نجحنا في الأعوام السابقة في تفكيك وإحباط شبكات الغش المنظم واعتقال المتورطين فيها، فإننا لن نتوانَ هذا العام عن بذل كل الجهود الممكنة لتسير الامتحانات بنزاهة وشفافية مطلقة ودون أي معوقات تشوب مجهود الطلاب".

وأعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان عن حزمة من البيانات والإحصاءات الرسمية الشاملة التي توضح الخارطة الرقمية لتوزيع الطلاب والكوادر الإدارية على مستوى المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

ووفقاً للبيانات الوزارية الصادرة، فقد توجه اليوم 117,142 طالباً وطالبة إلى مقاعد الامتحانات، جرى توزيعهم على 2003 قاعات امتحانية في عموم الإقليم.

وتصدر الفرع العلمي أعلى نسبة حضور بمشاركة 88,116 طالباً وطالبة موزعين على 1390 قاعة، يليه الفرع الأدبي بـ 26,431 طالباً في 521 قاعة، في حين بلغ عدد طلبة الفرع المهني 2,595 طالباً وطالبة استوعبتهم 92 قاعة امتحانية.

وخصصت وزارة التربية مجموعة من الكوادر التعليمية والإدارية لضمان الانضباط وتطبيق التعليمات الوزارية، حيث بلغ إجمالي الطواقم المشرفة والمراقبة 19,403 موظفين ومعلمين.

وشملت هذه الطواقم 2003 مدراء قاعات، و2003 مساعدين، بالإضافة إلى 2018 مراقباً، و1376 مشرفاً تربوياً، بجانب 2003 من موظفي الخدمات الساندة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمحافظات والإدارات المستقلة، جاءت العاصمة أربيل في المرتبة الأولى من حيث كثافة الطلاب، بـ 38,063 طالباً وطالبة يؤدون امتحاناتهم في 665 قاعة.

وحلت محافظة دهوك ثانياً بـ 27,266 طالباً وطالبة في 477 قاعة، وجاءت محافظة السليمانية في المرتبة الثالثة بـ 26,563 طالباً وطالبة موزعين على 402 قاعة امتحانية.

أما على مستوى الإدارات المستقلة والمحافظات الأخرى، فقد توزعت الأعداد بدقة لضمان قرب المراكز الامتحانية من محل سكن الطلاب؛ حيث سجلت إدارة زاخو مشاركة 6,918 طالباً، تلتها إدارة سوران بـ 6,398 طالباً، ثم إدارة كرميان بـ 5,356 طالباً، وإدارة رابرين بـ 4,988 طالباً، في حين سجلت محافظة حلبجة حضور 1,590 طالباً وطالبة تم توزيعهم على 38 قاعة امتحانية.