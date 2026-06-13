جنوب إفريقيا: إحباط تهريب 150 عقرباً ساماً بمطار كيب تاون

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أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات في جنوب إفريقيا رجلا يبلغ 28 عاما خلال محاولته تهريب 150 عقربا ساما عبر مطار كيب تاون، حسبما أفادت الشرطة السبت.

وقالت الشرطة إن الرجل أخفى العقارب الحية بين ملابسه وداخل أمتعته.

وجاء اعتقاله الجمعة عقب عملية استقصائية شملت تعميم الضباط لأوصافه قبل توقيفه في المطار.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجل الذي لم تكشف هويته "ألقي القبض عليه بموجب قانون حماية الطبيعة والبيئة ولحيازته حيوانات برية بطريقة غير قانونية".

مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمثل الاثنين أمام المحكمة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وسُلمت العقارب إلى مركز متخصص في الحياة البرية لحفظها، فيما يقوم مسؤولون بتقييم قيمتها المالية.

ولا يزال الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية يشكل تهديدا كبيرا في جنوب إفريقيا، إحدى أكثر دول العالم تنوعا بيولوجيا.

وأكثر ما تستهدف عصابات التهريب التي تغذي سوقا عالمية مربحة، حيوان وحيد القرن والفيلة، إضافة إلى البنغول والزواحف.