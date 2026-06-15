بلدية أربيل تطلق حملة واسعة لإزالة الأعشاب الجافة من المساحات الخضراء للحد من مخاطر الحرائق

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل عن تنفيذ حملة ميدانية واسعة لتنظيف المساحات الخضراء والجزر الوسطية في شوارع المدينة من الأعشاب والنباتات الجافة، وذلك ضمن خطة عمل منظمة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف.

وذكرت البلدية في بيان، أنها شكّلت لجنة مشتركة تضم مديريات هندسة الحدائق والخدمات وحماية البيئة، بالتنسيق مع المديريات البلدية الست في أربيل، لمتابعة تنفيذ الحملة بشكل يومي.

وأضاف البيان أن أعمال التنظيف تُنفذ باستخدام أكثر من 250 آلية ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، وبمشاركة نحو 300 موظف وعامل مختص في مجال حماية البيئة، لإزالة الأعشاب اليابسة من المساحات الخضراء والجزر الوسطية المنتشرة على امتداد الشوارع العامة في المدينة.

وأكدت رئاسة البلدية أن الحملة أسفرت حتى الآن عن تنظيف مساحات واسعة من النباتات والأعشاب الربيعية الجافة، الأمر الذي يسهم في تقليل احتمالات اندلاع الحرائق واحتراق الغطاء النباتي، بما يضمن الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار في أربيل.

وأشارت إلى أن الحملة مستمرة وفق الخطة الموضوعة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز المظهر الحضاري للمدينة وحماية بيئتها.