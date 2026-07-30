بلدية دهوك تنشئ منتزه "ألوكایا" الترفيهي على مساحة 1.5 مليون متر مربع

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أربيل (كوردستان24)- كشفت بلدية دهوك عن مباشرة العمل في إنشاء مشروع منتزه "ألوكایا" الاستراتيجي على مساحة تتجاوز المليون و500 ألف متر مربع، وذلك ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان للحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

وأوضح مسؤول الإعلام في بلدية دهوك، شيروان حسن، في تصريح لـ"كوردستان 24"، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، أن ما يميز هذا المنتزه عن غيره من الحدائق العامة هو وجود سد مائي داخله، ومرور نهر "إيشكەرو" عبر وسطه، بالإضافة إلى تضمينه مشروع فندق سياحي يوفر خدمات الإقامة للزوار.

أشجار مثمرة وفندق سياحي

وأضاف حسن أن المشروع يمتلك ميزة استثنائية تتمثل في غرس آلاف الأشجار المثمرة، بما في ذلك ألف شجرة توت وألف شجرة ليمون، إلى جانب أشجار مثمرة أخرى، ليتسنى للزوار والمواطنين تناول ثمارها المباشرة أثناء تجوالهم في المنتزه.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع المنتزه بلغت 25% حتى الآن، مؤكداً أنه في حال استمرار الأعمال بالوتيرة الحالية، سيتم افتتاح المشروع رسمياً خلال العام المقبل.

10 منتزهات جديدة ونسبة خضار 18%

وحول المشاريع البيئية المرافقة، أعلن مسؤول إعلام البلدية عن البدء بإنشاء 10 منتزهات داخل الأحياء السكنية بمدينة دهوك، بالتزامن مع تواصل تشجير الشوارع الرئيسية والأرصفة.

وأكد حسن أن اكتمال هذه المشاريع سيرفع نسبة المساحات الخضراء في المحافظة إلى 18%، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين البيئة وإضفاء لمسة جمالية على مدينة دهوك.



