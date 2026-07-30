نفوق 15 فيلا خلال شهر في محمية كينية بسبب تسمم مرتبط بمبيدات زراعية

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أربيل (كوردستان 24)- رجحت هيئة الحياة البرية الكينية الیوم الخميس 30 تموز/یولیو 2026، أن يكون نفوق 15 فيلا في حديقة وطنية كينية خلال شهر ناجما عن التسمم بالسيانيد، والذي يُحتمل أن يكون بسبب مبيدات حشرية رُشّت على الطماطم المزروعة في مزارع مجاورة.

وكانت الهيئة قد بدأت تحقيقا في حالات النفوق الغامضة التي طالت 15 فيلا بين 24 حزيران/يونيو و24 تموز/يوليو في حديقة أمبوسيلي الوطنية، الواقعة في جنوب كينيا على الحدود مع تنزانيا، حيث تعيش مجتمعات رعوية وزراعية.

وقال المتحدث باسم الهيئة دنكان جوما وانياما لوكالة فرانس برس إن التقرير الأولي للتحقيق يشير إلى أن الفيلة ابتلعت "مادة سامة، وتحديدا السيانيد، وهي مادة قاتلة تؤثر على رئتي الفيل وكبده عند ابتلاعها".

وأوضح أن السبب المرجح حاليا لهذه الحالات يتمثل في تناول الفيلمة طماطم "تحتوي على مبيدات حشرية قوية للغاية". لكنه حذر من أن "ذلك قد يؤثر أيضا على البشر".

عُثر على طماطم في بطون أفيال تنتمي إلى القطيع نفسه، يُرجّح أنها انجذبت إلى نباتات الطماطم الخضراء من المزارع المجاورة، وفق وانياما.

وأشار إلى أن التحقيق الجاري لم يُحدد بعد ما إذا كان تسميم الأفيال متعمدا، مُرجّحا أن "التركيز العالي" للسيانيد "ربما" كان نتيجة خطأ بشري أثناء عملية خلط المبيدات.

ولفت المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الكينية إلى أن السلطات تُحاول تحديد ما إذا كان مزارعون آخرون يستخدمون منتجات مماثلة.

وقد نفق فيل واحد على الأقل في المزرعة التي زُرعت فيها نباتات الطماطم. واقتربت أفيال أخرى من مورد مائي، لكنها نفقت في غضون أيام رغم تلقيها المساعدة البيطرية.

ظهرت على تسع إناث من الأفيال وصغارها، بالإضافة إلى ذكر بالغ، الأعراض السريرية نفسها، بما في ذلك شلل جزئي منعها من الوقوف.

وأشارت هيئة الحياة البرية الكينية الثلاثاء إلى أن جيف الأفيال الخمسة الأخرى كانت "متحللة للغاية" أو متضررة جراء مهاجمتها من حيوانات كاسحة، ما حال دون تحديد سبب النفوق.

وتحظى حديقة أمبوسيلي الوطنية، وهي منطقة محمية، بشهرة عالمية بفعل تنوعها البيولوجي الغني، ولا سيما قطعان الأفيال فيها ومناظر السافانا الخلابة التي تتوسطها قمة جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا، والواقعة على الجانب التنزاني من الحدود مع كينيا.