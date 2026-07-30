صوّر وأرسل .. مبادرة في كوردستان لملاحقة السيارات الملوثة للبيئة وتغريم سائقيها

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أربيل (كوردستان24)- دعت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان المواطنين إلى توثيق وإرسال مقاطع فيديو للمركبات التي تنبعث منها أدخنة سوداء كثيفة، وذلك ضمن جهودها للحد من تلوث الهواء والبيئة، وبغية اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق السائقين المخالفين بالتنسيق مع شرطة المرور.

وقال المتحدث باسم هيئة البيئة، الدكتور صنعان عبد الله، في تصريح لـ "كوردستان 24"، إنه بإمكان أي مواطن يرصد مركبة تسبب التلوث في الطرقات العامة تسجيل مقطع فيديو لها وإرساله إلى دائرة البيئة المختصة في مدينته. وأوضح أن هذه المقاطع تُعتمد كأدلة رسمية لاتخاذ المقتضى القانوني وتطبيق العقوبات بحق أصحابها بالتنسيق مع مديريات شرطة المرور.

تخصيص خطوط ساخنة

وكشف المتحدث باسم الهيئة عن معاقبة وتغريم العديد من أصحاب السيارات المخالفة حتى الآن، مؤكداً العزم على تشديد الإجراءات في المرحلة المقبلة. وخصصت الهيئة رقمين هاتفيين كخطين ساخنين لتلقي مقاطع الفيديو والبلاغات من المواطنين، وهما:

078311239606

07501859805

إجراءات قانونية صارمة

يُذكر أن هيئة حماية وتحسين البيئة في الإقليم كانت قد أصدرت عام 2021 التعليمات رقم (2) الخاصة بجودة الهواء، والتي تنص على عقوبات وضوابط صارمة لمكافحة مختلف أشكال التلوث. وفي إطار متصل، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قراراً يقضي بفرض غرامات مالية بحق أي سائق يقوم بإلقاء النفايات والمخلفات من نوافذ السيارات على الطرق العامة.