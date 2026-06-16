هۆگر ڤایۆلین: نسعى لتكون المرأة الوجه الجديد للموسيقى الكوردية

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أربيل (كوردستان24)- أُسّست الفرقة الموسيقية "فتيات كوردستان" (كيژاني كوردستان) تحت شعار: "فتيات كوردستان؛ نحن صوت موسيقى أرض وأمة لن تصمت أبداً". وتخضع الفرقة لإشراف الموسيقي هۆگر ڤایۆلین، الذي صرح بأن تأسيس الفرقة يمثل خطوة لتوحيد الطاقات النسائية لتقديم نتاج فني مشترك يخدم الفن والثقافة الكوردية.

وأفاد المشرف على الفرقة هۆگر ڤایۆلین في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026، بأن فرقة "فتيات كوردستان" تعد من المشاريع الفنية الحديثة التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل طاقات النساء في مجال الموسيقى. وتضم الفرقة 25 عازفة و30 مغنية من مختلف مدن وبلدات كوردستان، بهدف صهر الألوان والأصوات الغنائية المتنوعة في قالب فني مشترك متعدد الألوان.

وأضاف: "تعمل الفرقة وفق تنظيم فني مدروس، حيث لا يوجد اختلاف بين المغنية والعازفة إلا من حيث طبيعة الدور الفني والعمل الإداري، مع التساوي الكامل في القيمة الفنية. كما أن قدوم العضوات من مناطق كوردستان المختلفة جعل من الفرقة نموذجاً لتمثيل التنوع الفني والثقافي".

وعن الهدف من التأسيس، أوضح الموسيقي قائلاً: "الهدف الرئيسي لفرقة 'فتيات كوردستان' لا يقتصر على تقديم الأغاني فحسب، بل يتمثل في خلق مساحة تتيح للمرأة الكوردية التعبير عن صوتها بحرية وقوة. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة لتعزيز دور المرأة في الساحة الفنية وتجاوز بعض العوائق الاجتماعية التقليدية التي قد تحد أحياناً من مشاركتها الفاعلة".

وأشار إلى أن أعمال الفرقة تتميز بالتنوع؛ لكونها تشمل لغات ولهجات كوردية متعددة، إلى جانب دمج أساليب موسيقية متنوعة، مما يجعل من أعمالهم منصة لعرض الأنماط المختلفة للموسيقى الكوردية بقالب عصري متجدد.

وأردف قائلاً: "لا نهدف فقط إلى تسجيل الموسيقى والغناء، بل نسعى للمساهمة المباشرة في حفظ وتطوير الفن والثقافة الكوردية، وجعل الموسيقى لغة مشتركة بين الأجيال والثقافات المختلفة. تحمل هذه الفرقة رسالة مفادها أن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي صوت للحياة، والوحدة، والهوية التي تجمع البشر رغم اختلافاتهم".

يُذكر أن فرقة "فتيات كوردستان" الموسيقية تأسست لتوحيد جهود النساء في المجال الموسيقي، حيث تضم 25 عازفة و30 مغنية من مناطق مختلفة من كوردستان، بهدف تقديم نتاج فني غني ومتنوع، وتعزيز حضور المرأة في الفن ونشر قيم الوحدة والمساواة في الوسط الثقافي.