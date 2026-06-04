فنانة كوردية تضفي روح الموسيقى الكوردية على آلة "الديزي" الصينية

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اختارت العازفة الكوردية، نيرگز عزيز، آلة النفخ الصينية القديمة "ديزي" لتعزف عليها بأسلوب خاص يمتزج بروح الموسيقى الكوردية.

وقالت نيرگز عزيز لشبكة "كوردستان 24" اليوم الخميس، 4 حزيران/يونيو 2026: "تعد آلة النفخ ديزي «笛子» واحدة من أهم وأقدم الآلات الموسيقية التقليدية في الصين، ويمتد تاريخها لأكثر من 2000 عام. وتُعتبر الديزي في الحضارة الصينية جزءاً بارزاً من التراث الثقافي للبلاد، وقد حُوفظ عليها ولا تزال تُستخدم حتى يومنا هذا".

وأضافت: "تُصنع هذه الآلة غالباً من خشب الخيزران (البامبو)، ويكمن اختلافها الرئيسي عن معظم آلات النفخ الأخرى في احتوائها على غشاء رقيق خاص يُدعى «ديمو». يمنح هذا الغشاء آلة الديزي صوتاً عذباً، ونقياً، ومميزاً، وهو السر وراء نغمتها الشهيرة الفريدة".

وحول أهمية عزف هذه الآلة التاريخية، أوضحت العازفة الكوردية: "على مر التاريخ الصيني، حظيت الديزي بمكانة مرموقة في الحياة الاجتماعية، والدينية، والفنية؛ حيث كانت تُعزف باستمرار في القصور الملكية، والمهرجانات والمناسبات الكبرى، وفي المسارح والحكايات الفلكلورية، فضلاً عن الموسيقى الوطنية الصينية. لذا، لا تزال هذه الآلة تُصنف كأحد رموز الهوية الموسيقية والثقافية للصين".

وأشارت نيرگز عزيز إلى أن "الديزي حاضرة أيضاً في الموسيقى الكلاسيكية والفلكلورية الصينية، وحتى في الأفلام والدراما والأعمال المعاصرة. وصوتها الشجي والدافئ جعلها واحدة من أشهر الآلات الموسيقية في شرق آسيا".

وعن دمج هذه الآلة الصينية بروح الموسيقى الكوردية، قالت: "لقد سعيت لإنشاء جسر ثقافي وجمالي يربط بين الثقافتين الكوردية والصينية. وعبر مزج روح الأنغام الكوردية بالصوت المميز للديزي، قدمتُ تجربة فنية مختلفة تبرهن على قدرة الفن على تقريب الشعوب والثقافات المتباعدة من خلال لغة الموسيقى العالمية".

يُذكر أن نيرگز عزيز، عازفة وموسيقية كوردية من مدينة السليمانية وتعيش حالياً في أوروبا، وهي خريجة معهد الفنون الجميلة في السليمانية، وتنشط حالياً في إجراء بحوث ودراسات حول تاريخ الآلات الموسيقية في الثقافات المختلفة.