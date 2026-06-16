باراك: الولايات المتحدة وإقليم كوردستان متفقان على دعم عراقٍ ذي سيادة

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أربيل (كوردستان 24)- أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، على عمق الشراكة والتنسيق المشترك مع قيادات إقليم كوردستان، مشدداً على الدعم الأمريكي المطلق لاستقرار العراق وسيادته.

جاء ذلك في تدوينة نشرها باراك عبر منصة "إكس" عقب سلسلة لقاءات رفيعة المستوى عقدها اليوم في أربيل، شملت كلاً من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وأوضح المبعوث الأميركي أن المباحثات شهدت توافقاً تاماً حول دعم عراق مستقر ومزدهر يتمتع بالسيادة الكاملة.

وأضاف باراك أن اللقاءات حققت تقدماً ملموساً في مناقشة فرص حيوية وتنموية بمجالات الطاقة والاقتصاد، كما ركزت بشكل رئيسي على رسم مسار واضح للمضي قدماً في حل الملفات العالقة ودفع العلاقات بين حكومتي أربيل وبغداد نحو آفاق أكثر إيجابية.