الرئيس بارزاني يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق وسوريا

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، صباح يوم الثلاثاء 16 حزيران 2026، في صلاح الدين (بيرمام)، السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق وسوريا.

خلال اللقاء، نقل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي تحيات الرئيس ترامب للرئيس بارزاني، معرباً عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني ومثمناً دوره ومكانته في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.

كما شدد على أن العراق والمنطقة بحاجة ماسة إلى الاستقرار، مؤكداً أن لإقليم كوردستان دوراً مهماً ومحورياً في هذا الصدد، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأبدى المبعوث الأمريكي إعجابه بالنمو والتقدم الذي يشهده إقليم كوردستان، واصفاً إياه بالنموذجي.

من جانبه، أكد الرئيس بارزاني خلال اللقاء أن إقليم كوردستان كان دوماً عاملاً للاستقرار، ومنتهجاً لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لكافة المشاكل في العراق والمنطقة.

وأوضح أن الإقليم لم يكن يوماً جزءاً من المشاكل، بل طالته شرارة الحروب والنزاعات الإقليمية بغير حق.

كما أشار الرئيس بارزاني إلى ضرورة أن يتجه الشرق الأوسط نحو وضع يتسم بالاستقرار والرفاهية لمواطنيه.

وفي محور آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على أهمية العمل المشترك والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الجديدة.

وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عن ضرورة تثبيت وحماية النظام السياسي في العراق وتعزيز دور الدولة في السيطرة على القوى المسلحة غير الرسمية، مؤكداً دعمه لرئيس وزراء العراق الاتحادي في عملية حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع الميليشيات لسلطتها.

وبشأن الحكومة العراقية الجديدة، جدد الرئيس بارزاني دعمه للسيد علي الزيدي، مشدداً على ضرورة أن تستخلص جميع الأطراف العبر من أخطاء الماضي، وأن يتم العمل على أساس الشراكة والتوازن والتوافق وفي إطار الدستور.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والمعادلات في المنطقة، واتفق الجانبان على العمل معاً على مجموعة من الأولويات المشتركة لتعزيز استقرار العراق وإقليم كوردستان، وبناء صداقة استراتيجية طويلة الأمد في الجوانب الاقتصادية وتطوير الاستثمار.