طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مؤكدة استمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة بعموم المحافظات.

ذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما ستسجل درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً عن الأيام السابقة.

درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ (حسب المحافظات):

البصرة، ميسان، ذي قار: 46 درجة مئوية.

بغداد، كربلاء، النجف، بابل، الديوانية، المثنى: 45 درجة مئوية.

كركوك، صلاح الدين، ديالى، واسط: 44 درجة مئوية.

نينوى، الأنبار: 43 درجة مئوية.

أربيل: 41 درجة مئوية.

السليمانية: 40 درجة مئوية.

دهوك: 39 درجة مئوية.

الحالة الجوية لنهاية الأسبوع

وأضاف البيان أن يومي الجمعة والسبت المقبلين سيشهدان طقساً صحواً وحاراً في جميع مناطق البلاد، مع توقعات بزيادة إضافية طفيفة في درجات الحرارة.

أما عن طقس يوم الأحد المقبل، فأشار البيان إلى استقرار الأجواء على حالة "الصحو الحار"، مع بقاء درجات الحرارة مقاربة لما سُجل في اليوم السابق في عموم البلاد.