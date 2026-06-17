نبع "ريزه" في كرمانشاه.. مقصود لمئات المرضى بحثاً عن علاج طبيعي لـ "حصى الكلى"

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أربيل (كوردستان24)- في الطرف الغربي من محافظة كرمانشاه، وتحديداً في منطقة جبلية نائية ووعرة، يقع نبع ماء طبيعي يُعرف باسم نبع "ريزه" (کانی ڕێزە). يقصد هذا النبع يومياً مئات الزوار، وغالبيتهم من المصابين بحصى الكلى، طمعاً في التداوي بمياهه التي يُشاع بين الأهالي والمجربين قدرتها العالية على إذابة الحصى وتخفيف الآلام.

مسالك وعرة ومعتقدات محلية

يقع النبع في مرتفع جبلي شاهق ذي منحدرات قاسية، مما استدعى مدّ أنابيب لنقل المياه إلى الأسفل تسهيلاً للوصول إليها من قبل الزوار وكبار السن. ومع ذلك، تشير المعتقدات المحلية السائدة بين مرتادي المكان إلى أن الفائدة القصوى لإذابة حصى الكلى تتطلب من المريض صعود الجبل والوصول إلى المنبع الأصلي مباشرة، وتناول رشفات من الماء هناك قبل الهبوط مشياً على الأقدام.

ويشير المواطن جبار كرمي، وهو من سكان قضاء "ثلاث باباجاني"، إلى طبيعة الموقع الجبلية الصعبة التي تدفع المرضى لتحمل مشاق السفر والصعود طمعاً في الاستشفاء والتخلص من الآلام بطرق طبيعية.

غياب الخدمات والمرافق السياحية

رغم الإقبال اليومي الكبير من المرضى والسياح على هذا الموقع الطبيعي، إلا أنه يفتقر لأبسط البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وفي هذا الصدد، يوضح المواطن ناصح رحيمي، وهو من سكان مدينة "سربل ذهاب"، أن غياب الخدمات السياحية والمرافق العامة يشكل عائقاً أمام الزوار الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى النبع، مؤكداً الحاجة الملحة لالتفات الجهات المعنية وتأهيل الموقع.

بدوره، يؤكد المواطن عابد بهروجة، من سكان قرية "بيرباوة" التابعة لمدينة جوانرود، أن الاهتمام بالمنطقة وتوفير الخدمات الأساسية من شأنه أن يسهل حركة المرضى ويسهم في تطوير السياحة العلاجية في هذه المنطقة الوعرة.

موقع النبع وفوائد صحية أخرى

يقع نبع "ريزه" على الطريق الرابط بين جوانرود وقضاء "ثلاث باباجاني"، ويبعد نحو 20 كيلومتراً فقط عن مركز القضاء. ورغم الشهرة الواسعة التي اكتسبها النبع في مساعدة مرضى حصى الكلى، إلا أن العديد ممن واظبوا على شرب مياهه يشيرون إلى فوائد صحية إضافية تلمسوها، لاسيما في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي والحد من آلام الروماتيزم.



تقرير: كامل بوكاني – كوردستان24 – شرق كوردستان



