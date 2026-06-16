أطباء الأسنان في العراق يعلنون الإضراب العام والشامل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت نقابة أطباء الأسنان في العراق عن خوض إضراب عام وشامل في القطاع الخاص، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم المستمرة.

وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار جاء بعد أكثر من عام من المحاولات والتظاهرات التي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، مؤكدة أن جميع عيادات ومراكز طب الأسنان الخاصة ستغلق أبوابها يوم الخميس القادم.

ووفقاً لبيان رسمي ممهور بتوقيع نقيب أطباء الأسنان، الدكتور أردكان مسلم العزاوي، تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2026، موعداً للإضراب العام في القطاع الخاص.

وتتلخص أبرز مطالب الأطباء في:



1-التنفيذ الكامل لقانون التدرج الطبي

2- التعيين الفوري لخريجي عام 2023.

3- إبرام عقود مع خريجي عامي 2024 و2025.



ووجه البيان انتقادات لاذعة لوزارتي المالية والبلديات بسبب فرض "ضرائب باهظة وغير عادلة" على الأطباء. وأوضح الأطباء أن اللجان المشتركة كانت قد توصلت سابقاً إلى حلول لتخفيض هذه الضرائب، إلا أن وزير المالية السابق تعمد إلغاء تلك القرارات، مما أدى إلى زيادة الأعباء المادية عليهم بشكل كبير.

كما طالبت النقابة بإلغاء نظام "الإقامة القدمى"، واصفة إياه بالنظام الجائر الذي يخالف التعليمات والضوابط المعمول بها. وفي ختام البيان، وجهت النقابة فروعها في كافة المحافظات بمراقبة تنفيذ الإضراب وتنظيم مؤتمرات صحفية لتوضيح معاناتهم للرأي العام.

كما حذرت من أنه في حال عدم استجابة الحكومة والجهات المعنية لمطالبهم، فإن أطباء الأسنان في القطاع الحكومي سيتخذون مواقف حازمة وسيلجأون إلى "تصعيد الإجراءات الاحتجاجية".