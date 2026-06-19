البنتاغون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران وعمليات الحدود

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أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) بصدد تقديم طلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار، بهدف تغطية النفقات المتصاعدة للحرب على إيران، بالإضافة إلى عمليات عسكرية وتشغيلية أخرى.

وأفادت الصحيفة بأن نائب وزير الدفاع، ستيفن فاينبرغ، بدأ سلسلة اتصالات مع مشرعين في الكونغرس لبحث حزمة التمويل الجديدة. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة لتقديم كشف حساب شامل لتكاليف العمليات العسكرية الأخيرة، وسط تحذيرات من مسؤولي الدفاع من نفاد المخصصات المالية بحلول الصيف المقبل ما لم يتم إقرار الميزانية الجديدة.

وإلى جانب فاتورة الحرب على إيران —التي قفزت تقديراتها من 29 مليار دولار في مايو الماضي إلى أرقام قياسية— يشمل الطلب تمويل عمليات الانتشار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومهام مكافحة تهريب المخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ.

في المقابل، أثار الطلب انقساماً داخل أروقة الكونغرس؛ حيث أعرب مشرعون عن قلقهم من استنزاف مخزونات الذخائر الاستراتيجية. وبينما يطالب الديمقراطيون بضرورة التصويت على "تفويض تشريعي" للحرب قبل منح أي تمويل إضافي، يشدد الجمهوريون على ضرورة تعويض الموارد العسكرية المستهلكة لضمان الجاهزية القتالية. ومن المتوقع أن يُحال الطلب رسمياً إلى الكونغرس بعد موافقة البيت الأبيض، مع احتمال إدراج مخصصات إضافية للإغاثة من الكوارث ضمن الحزمة ذاتها.