مسرور بارزاني يعزّي بوفاة البيشمركة اللواء تحسين كمكي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برقية تعزية ومواساة إلى عائلة اللواء تحسين كمكي، البيشمركة العريق والشخصية البارزة، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وعبّر رئيس الحكومة في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة المناضلة للراحل، مؤكداً مشاركتهم هذا المصاب الأليم.

كما ابتهل إلى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق دربه الصبر والسلوان وموفور السكينة.

وفيما يأتي نص البرقية:

بمناسبة رحيل البيشمركة العريق اللواء تحسين كمكي إلى مثواه الأخير، أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلتهم المناضلة، وأشاركهم أحزانهم. ندعو الله العظيم أن يتغمد روحه بواسع جناته، وأن يلهم عائلته وذويه وأصدقاءه ورفاقه الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان