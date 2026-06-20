هل سمعتم عن "حياء التاج"؟ ظاهرة غامضة تجعل الأشجار ترفض التلامس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وثقت عدسة المصورة الروسية، كريستينا ماكيفا، مشهداً نادراً ومبهراً لقمم أشجار الصفصاف في إحدى حدائق العاصمة موسكو، حيث بدت الأشجار وكأنها تتعمد عدم التلامس، تاركة بين تيجانها ممرات دقيقة ترسم لوحة هندسية بديعة.

تعرف هذه الظاهرة علمياً باسم "Crown Shyness" أو "حياء التاج"، وهي سلوك نباتي لم يجد له العلم تفسيراً نهائياً حتى الآن. ويرجح العلماء فرضيتين؛ الأولى تعزو الأمر إلى "التقليم المتبادل" الناتج عن احتكاك الأغصان بفعل الرياح، بينما تشير الثانية إلى امتلاك الأشجار لمستقبلات ضوئية تمكنها من استشعار جاراتها، فتتوقف عن النمو لضمان حصة عادلة من الضوء للجميع.

وقد وصفت ماكيفا الأنماط الناتجة عن هذه الظاهرة بأنها تشبه "الرئتين أو شبكة الأوعية الدموية"، معبرةً عن دهشتها المستمرة من أسرار الطبيعة التي تعيد إحياء شغفها بالبيئة وكوكب الأرض في كل مرة تكتشف فيها مشهداً جديداً.