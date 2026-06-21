للسنة الخامسة توالياً.. المدارس الصيفية في زاخو تتهيأ لإعداد مئات الطلبة لمرحلة البكالوريا

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أربيل (كوردستان 24)- بدلاً من قضاء العطلة الصيفية دون فائدة، يتوجه مئات الطلبة في إدارة زاخو المستقلة يومياً إلى مقاعد الدراسة؛ ليس بدافع الالتزام المدرسي التقليدي، بل للالتحاق بالمدارس الصيفية المجانية التي تهدف إلى تهيئتهم للمرحلة المصيرية الأهم في مسيرتهم الدراسية: الصف الثاني عشر الإعدادي (البكالوريا).

هذه المبادرة، التي ينظمها اتحاد طلبة كوردستان سنوياً، فتحت أبوابها هذا العام لاستقبال نحو 400 طالب وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي، بهدف تسليحهم بالمعرفة الأساسية وتأهيلهم لإحراز أعلى المعدلات في الامتحانات الوزارية المقبلة.

استغلال أمثل للعطلة الصيفية

في أروقة مدرسة "زيبار" بزاخو، تسير الحصص الدراسية بانتظام؛ حيث وُفرت كافة المستلزمات التعليمية واللوجستية لإنجاح الدورة التي تستمر على مدار ثلاثة أشهر. ويشير القائمون على المبادرة إلى أن هذه الدورات باتت تقليداً سنوياً ينتظره الطلبة لضمان انطلاقة قوية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وعبر الطلاب عن أهمية هذه الفرصة؛ حيث يقول الطالب كامران محمد: "جئنا إلى هنا للتحضير مبكراً للامتحانات الوزارية. الأجواء تفاعلية، ومشاركتنا الجماعية تدفعنا جميعاً نحو السعي لتحقيق نتائج متميزة تؤهلنا لدخول الكليات التي نطمح إليها".

من جهتها، تؤكد الطالبة نورلان نايف (من الفرع العلمي) على الفائدة الكبيرة لهذه الدورات الصيفية بالقول: "بدلاً من البقاء في المنزل وهدر الوقت خلال العطلة، تساعدنا هذه الدروس على بناء قاعدة علمية قوية وفهم المناهج الصعبة مسبقاً، مما يمنحنا ثقة أكبر مع بداية العام الدراسي".

قصص نجاح مستمرة ومعدلات متميزة

لا يقتصر هدف هذه المدارس الصيفية على ملء وقت الفراغ فحسب، بل يمتد إلى تحقيق تفوق ملموس على مستوى الإقليم. وتوضح إحدى الطالبات المشاركات أن السمعة الطيبة لهذه الدورات هي ما شجعها على التسجيل، قائلة: "في كل عام، يحقق خريجو هذه المدارس الصيفية معدلات عالية جداً ويكونون من بين الأوائل، وهو ما دفعني للمشاركة لأضمن مكاني بين المتفوقين".

وفي السياق ذاته، صرّح أحد المشرفين المنظمين للدورة لـ كوردستان24: "للسنة الخامسة على التوالي، نواصل افتتاج هذه المدرسة الصيفية لطلبة المرحلة الثانية عشرة بالتنسيق مع اتحاد الطلبة. الإحصاءات في السنوات الماضية تثبت نجاح هذه التجربة؛ إذ تخرّج من هذه القاعات طلبة أحرزوا المراتب الأولى على مستوى كوردستان وقُبلوا في كليات الطب والهندسة. هذا العام، لدينا أكثر من 400 طالب وطالبة يشاركون بحماسة لافتة".

ثلاثة أشهر من الدعم المجاني

مع اختتام التحضيرات وبدء الدروس الفعلية في المواد الأساسية كالرياضيات واللغة الكوردية وغيرها، تواصل الكوادر التدريسية المتطوعة تقديم شروحاتها لتبسيط المناهج وتدريب الطلبة على نمط الأسئلة الوزارية.

يذكر أن هذه المدارس الصيفية التي تُقام للعام الخامس توالياً، تقدم خدماتها التعليمية بالمجان طوال أشهر الصيف الثلاثة، واضعةً نصب أعينها هدفاً واحداً: تمكين طلبة زاخو من رسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي بنجاح وتفوق.

تقرير: ميهفان مجيد – كوردستان24 – زاخو