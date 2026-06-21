بمشاركة آلاف الزوار.. شقلاوة تحتفي بمهرجانها الأول للتوت دعماً للمنتج المحلي

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أربيل (كوردستان 24)- احتضن قضاء شقلاوة التابع لمحافظة أربيل، المهرجان الأول للتوت، مسجلاً إقبالاً واسعاً من المواطنين والسياح الذين توافدوا بالآلاف للاحتفاء بالهوية الزراعية والثقافية للمدينة التي لطالما عُرفت تاريخياً بـ"مدينة التوت".

ويأتي المهرجان كخطوة لدعم المزارعين المحليين والتعريف بالمنتجات الوطنية، مسجلاً في يومه الأول فقط زيارة ما يقارب ستة آلاف زائر، مما أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز مبيعات المنتجين المشاركين وإنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة.

نافذة للتسويق المباشر

شكّل المهرجان فرصة ممتازة للمزارعين لعرض محاصيلهم وبيعها مباشرة للمستهلكين دون وسيط. ومن بين هؤلاء، المزارع سيروان محمد، الذي دأب لأكثر من عشر سنوات على جني التوت من بستانه وإرساله إلى أسواق أربيل بالجملة (العلوة)، قبل أن يقرر هذا العام المشاركة في المهرجان.

ويقول سيروان لـ كوردستان24: "كنا في السابق نبيع منتجاتنا في علوة أربيل، أما اليوم، فإن هذا المهرجان يمثل خطوة مباركة وجيدة تتيح لنا تسويق ثمارنا مباشرة هنا وبجدوى اقتصادية أفضل".

ويُباع كيلوغرام التوت الأصيل في أرجاء المهرجان بسعر خمسة آلاف دينار عراقي، حيث يسعى شباب المدينة وعائلاتها من خلال هذا الحدث إلى صون مكانة التوت الذي طالما ارتبط اسمه باسم شقلاوة، كعنوان وهوية للمدينة.

إشادة جماهيرية بالهوية الكوردية

وفي جولة لـ كوردستان24 بين أروقة المهرجان، عبّر الزوار عن سعادتهم بهذه المبادرة؛ حيث قال المواطن ممخال سورجي، القادم من قضاء عقرة برفقة عائلته: "جئنا تلبية لرغبة ابنتي التي كانت حريصة على زيارة المهرجان. إنه حدث مميز يبرز المنتجات المحلية ويعرض الثقافة الكوردية وتنوع محاصيلنا وطرق صنع المنتجات التقليدية أمام الحاضرين".

أما الزائر جوان جبار، فقد أشار إلى أنه جاء لتذوق التوت واقتناء ما ينال إعجابه من المنتجات الكوردية المحلية، في حين بيّن المواطن سفين صابر، الذي وصل للتو إلى شقلاوة، رغبته في شراء التين والتوت والمخللات الجبلية الحامضة التي تمتاز بها المنطقة.

بدوره، قال المواطن هێژا سورجي: "تتميز شقلاوة بجودة توتها الأصيل، ونحن نحرص على شرائه كهدية مميزة للأصدقاء والأحبة. أدعو الجميع لزيارة شقلاوة والاستمتاع بجمال هذا المهرجان الفريد".

مشروع "التوت" المتكامل

وفي إطار الجهود الرسمية والمحلية لدعم القطاع الزراعي، أوضح أمين حيدري، مدير إدارة الفنون والثقافة في شقلاوة، لـ كوردستان24، أن المهرجان يمثل جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى إبراز معالم القضاء.

وأوضح حيدري: "انطلق هذا المهرجان ضمن مشروع 'التوت' المتكامل، والذي تضمن أيضاً تصميم ونصب مجسم للتوت يرمز لقضاء شقلاوة، وزراعة شتلات جديدة. وخلال شهرين فقط، نجحنا في نصب المجسم وزراعة قرابة 1000 شتلة توت في أرجاء القضاء، واليوم نتوج هذا العمل بالمهرجان لتسويق هذا المحصول المحلي الصافي لشقلاوة".

وتؤكد هذه الفعاليات على الأهمية الكبيرة للمهرجانات الزراعية في إقليم كوردستان، إذ لا تقتصر فوائدها على تنشيط حركة السياحة الداخلية وحسب، بل تمثل رافداً اقتصادياً حيوياً للمزارعين، ودافعاً قوياً لتعريف السياح بجودة وتنوع المنتجات الوطنية الكوردستانية وتطوير الاقتصاد المحلي.

تقرير: شيماء بايز - شقلاوة - كوردستان24