تنقيب أثري في 14 موقعاً يكشف أسرار حضارات أربيل القديمة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير آثار وتراث أربيل أن فرقهم الفنية باشرت بعملية واسعة ومكثفة للتنقيب والبحث الأثري في المناطق الواقعة ضمن مسار مشروع طريق الـ 60 متراً في موقع "عزة" الأثري بحي "باغلومنارة" في أربيل، الواقع بين طريقي الـ 120 والـ 150 متراً.

وصرح مدير آثار وتراث أربيل الدكتور نادر بابكر محمد، اليوم الأحد 21 حزيران 2026، في حديث خاص لموقع "كوردستان 24"، بأنه تم تحديد نحو 14 موقعاً أثرياً على امتداد طريق الـ 150 متراً (بدءاً من طريق كسنزان وصولاً إلى طريق الموصل وگۆپاڵ). وأكد أنه يتعين إجراء تحقيقات وتنقيبات كاملة في هذه المواقع قبل البدء بالخدمات والمشاريع الإنشائية فيها، وذلك لحماية تاريخ المنطقة.

وكشف بابكر أن العمل يتركز حالياً في منطقة "باغلومنارة"، وتحديداً في النقطة التي يلتقي فيها طريق الـ 60 متراً بطريق الـ 150 متراً، مبيناً: "بدأنا عمليات التنقيب عند هذا التقاطع وعلى مسار طريق الـ 60 متراً، وذلك ضمن مساحة محددة يبلغ طولها نحو 600 متر."

وفيما يتعلق بالفرق المشرفة على المشروع، أوضح مدير آثار وتراث أربيل أن الأعمال تنفذ بالكامل من قبل فرق محلية وبإشراف من المديرية العامة للآثار ومديرية آثار وتراث أربيل، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء والمختصين من جامعة صلاح الدين في عمليات التنقيب.

وحول القطع الأثرية والفخارية التي عُثر عليها في بداية أعمال التنقيب، قال نادر بابكر: "وفقاً للفحوص الأولية للقطع الفخارية، فإن تاريخها يعود إلى العصور (الأشكاني، والساساني، وبداية العصر الإسلامي)، وتحديداً في الفترة الممتدة تقريباً بين القرون الأولى للميلاد وحتى القرن السابع الميلادي."

وأشار مدير آثار أربيل في ختام تصريحه إلى أن الأعمال ما زالت في مراحلها الأولية، مؤكداً أنه سيتم استعراض النتائج وفتح المجال أمام وسائل الإعلام للاطلاع على المزيد من المعالم الأثرية خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال الإجراءات الفنية.