بغداد.. الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص ويسيطر على حريق في بناية تجارية بشارع فلسطين

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في بناية تجارية بمنطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإنقاذ ستة أشخاص كانوا داخل المبنى.

وقال مصدر مطلع إن الحريق نشب في الطابق الرابع من البناية وتمدد سريعاً إلى السطح، مما أسفر عن احتراق مولدين للكهرباء، إضافة إلى خزان يحتوي على نحو 5000 لتر من وقود الديزل (الكاز).

وأوضح المصدر أن فرق الدفاع المدني باشرت عمليات التبريد فور محاصرة النيران لمنع اتساع رقعتها، وتمكنت بالتزامن مع ذلك من إخلاء وإنقاذ ستة أشخاص كانوا محاصرين في المبنى، مبيناً أن من بين الناجين أربعة مواطنين عراقيين واثنين من الجنسيات الأجنبية.

وبحسب التقرير الأولي لخبير الأدلة الجنائية، يعود سبب اندلاع الحريق إلى حدوث عطب فني في لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية (البورد)، مما أدى إلى حدوث تماس كهربائي واشتعال النيران.