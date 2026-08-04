كربلاء تعلن نجاح أكبر زيارة أربعينية: 22 مليون زائر وخلو الخطة من أي خروقات أمنية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة كربلاء وخلية الإعلام الأمني والعتبتان الحسينية والعباسية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطة إدارة زيارة أربعينية الإمام الحسين لعام 1448 هـ / 2026 م، مؤكدةً تفويج الملايين ودون تسجيل أي خرق أمني أو نقص في الخدمات.

وكشف محافظ كربلاء عن توافد 22 مليون زائر إلى المدينة، موضحاً أن من بينهم 5 ملايين زائر من العرب والأجانب.

وأشار المحافظ إلى أن دائرة صحة كربلاء، وبإسناد من مختلف الوزارات المعنية، قدمت الخدمات العلاجية والصحية لنحو 7 ملايين زائر طيلة أيام الزيارة.

وعلى صعيد الدعم اللوجستي، أوضح المحافظ أن 16 ألف موكب حسيني قدمت الخدمات للزائرين داخل المحافظة هذا العام.

مشيراً إلى مشاركة 18 ألف موكب حسيني و2500 موكب أجنبي، إلى جانب الدور الكبيرة لبيوت أهالي كربلاء في تأمين مختلف متطلبات الزيارة اللوجستية والخدمية.

من جانبه، أكد الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، أن الخطة الأمنية سارت بنجاح تام دون تأشير أي حادث أمني أو إرهابي، مشيراً إلى أن عدد الزائرين الأجانب تجاوز 5 ملايين زائر وفدوا من 172 دولة.

وعلى صعيد السلامة العامة، أوضح معن أن الخلية سجلت وفاة 34 عراقياً و12 أجنبياً جراء حوادث مرورية متفرقة.