نحو 4.9 ملايين زائر أجنبي دخلوا العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، أن عدد الزائرين الوافدين إلى البلاد لإحياء المراسم الأربعينية تخطى حاجز الـ 4.88 ملايين زائر من مختلف دول العالم.

ووفقاً للإحصائية المحدثة الصادرة عن خلية الإعلام الأمني حتى ليلة أمس، بلغ العدد الإجمالي للزائرين الأجانب الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم الحرام وإلى الآن (4,887,660) زائراً، مع استمرار التدفق البشري عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية باتجاه كربلاء.

استمرار تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية

وأكد البيان استمرار تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الشاملة المعتمدة للزيارة بالتنسيق بين جميع المؤسسات الأمنية والوزارات الخدمية والجهات الساندة، وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، واللجنة العليا للزيارات المليونية.

وأشار المقر المسيطر إلى أن التشكيلات والقطعات الأمنية تواصل أداء مهامها الميدانية والتنظيمية على طول المحاور الرئيسية والمنافذ الحدودية لضمان أعلى درجات الانسيابية والتفويج المروري، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من الزائرين طيلة أيام الزيارة الأربعينية.



