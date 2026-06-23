مصرع أم وطفليها وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث سير مروع في إدارة رابرين

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اربيل (كوردستان 24) - لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، قبل ظهر اليوم، إثر حادث سير مروع ناجم عن انحراف وانقلاب مركبة على الطريق الرئيسي الرابط بين قضاءي رانية وقلادزي التابعين لإدارة رابرين المستقلة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية مرور رابرين، علي إسماعيل، في تصريح لـ كوردستان 24، أن الحادث نجم عن انحراف وانقلاب مركبة من طراز "تويوتا كامري".

وأفاد إسماعيل بأن الحادث أسفر عن مصرع أم وطفليها البالغين من العمر (5 و7 سنوات) على الفور في موقع الحادث، فيما نُقل ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات المرورية المختصة فتحت تحقيقاً فنياً في موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته الفنية.