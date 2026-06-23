برلماني لـ كوردستان24: أربع دول تستعد لفتح ممثليات دبلوماسية رسمية لها في أربيل

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اربيل (كوردستان24) - أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، د. زيرك زيباري، أن أربع دول أبدت استعداداً ورغبة جادة في افتتاح ممثليات دبلوماسية رسمية لها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وهي كل من أوكرانيا، وأذربيجان، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان.

وأوضح زيباري، في تصريح خاص لموقع "كوردستان24"، اليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026، أن هذه الدول بادرت في وقت سابق وأظهرت نية فعلية لاتخاذ هذه الخطوة، إلا أن بعض الظروف الإدارية والإقليمية تسببت في إبطاء وتأخير الإجراءات الفنية للافتتاح.

تفاصيل أسباب التأخير وعقبات بغداد

وحول التفاصيل المتعلقة بتأخر افتتاح هذه البعثات، بيّن البرلماني العراقي أن تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب بعض المعاملات والإجراءات الإدارية التي يتوجب إنجازها عبر القنوات الاتحادية في العاصمة بغداد، أدت إلى بطء وتيرة إتمام ملفي الممثليتين الأوكرانية والأذربيجانية.

أما فيما يخص الجانب الخليجي، فأشار زيباري إلى أن كلاً من سلطنة عمان والبحرين أبدتا جهوزية كاملة للبدء بالعمل الدبلوماسي في الإقليم، غير أن التوترات السياسية والعسكرية الحساسة التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، دفعتهما إلى تأجيل خطط الافتتاح مؤقتاً كإجراء وقائي.

دور لجنة العلاقات الخارجية النيابية

وفي هذا الصدد، شدد د. زيرك زيباري على الأهمية التي توليها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لمتابعة هذا الملف، مؤكداً أن اللجنة تبذل جهوداً حثيثة للضغط في بغداد وتجاوز الروتين البيروقراطي وتذليل العقبات القانونية والإدارية، لضمان تسهيل مهمة هذه الدول في افتتاح ممثلياتها بأقرب وقت ممكن.

واختتم زيباري تصريحه بالإشارة إلى أن انضمام هذه الدول إلى السلك الدبلوماسي النشط في أربيل يعد خطوة إستراتيجية هامة نحو تعزيز انفتاح إقليم كوردستان على محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية ملموسة على تعميق وتطوير أواصر العلاقات السياسية، والاقتصادية، والثقافية المشتركة.