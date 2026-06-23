حكومة إقليم كوردستان: توطين رواتب جميع الموظفين عبر مشروع "حسابي" خلال ثلاثة أشهر

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اربيل (كوردستان24) - أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن عملية توطين رواتب موظفي القطاع العام بالكامل عبر مشروع "حسابي" (هەژماری من) ستكتمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ويأتي هذا الإجراء في سياق التفاهمات بين أربيل وبغداد، والتي تنص على وقف صرف راتب أي موظف لم يستكمل إجراءات التسجيل في النظام المصرفي بحلول 31 آب/أغسطس 2026 من قبل الحكومة الاتحادية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، بلغت نسبة المسجلين في مشروع "حسابي" من مستحقي الرواتب في القطاع العام نحو 96% حتى الآن، حيث تسلّم أكثر من 862 ألف موظف بطاقاتهم المصرفية. وسجلت معدلات التسجيل في محافظتي أربيل ودهوك 99%، في حين بلغت نسبة التسجيل في السليمانية 92%، وفي حلبجة 93%.

وأكدت الحكومة على أهمية استكمال جميع الموظفين لإجراءات التسجيل قبل تاريخ 31 آب/أغسطس 2026. كما دعت الموظفين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم المصرفية بعد إلى متابعة هواتفهم المحمولة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات مراجعة المصارف عبر تطبيقات "واتساب" أو "فايبر" أو الرسائل النصية القصيرة (SMS).

يُذكر أن مشروع "حسابي"، الذي أطلقه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في عام 2023، يندرج ضمن خطة التشكيلة الوزارية التاسعة لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية في الإقليم. وللمزيد من الاستفسارات، خصصت الجهات المعنية الخط الساخن رقم (1991) لخدمة المواطنين.