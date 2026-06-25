زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شمال اليابان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، عن تسجيل زلزال قوي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شمال البلاد. وأفادت الهيئة بأنها قامت بتعديل تقدير قوة الزلزال صعوداً من 6.9 إلى 7.2 درجة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في الجزء الشمالي من جزيرة هونشو، على عمق بلغ 50 كيلومتراً تحت سطح البحر.

وفي أول تعليق رسمي، صرّح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، قائلاً: "حتى اللحظة، لم نتلقَّ بلاغات عن وقوع إصابات بشرية، لكننا سنواصل مراقبة وتقييم الوضع بدقة للوقوف على حجم الأضرار المادية المحتملة".

من جانبه، أكدت التقارير الميدانية عدم وقوع أضرار جسيمة؛ حيث اقتصرت الآثار في بلدة "هاشيكامي" -الأكثر تأثراً بالهزة- على سقوط بعض المقتنيات المنزلية، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية بضائع متناثرة في بعض المتاجر. وفي مدينة "هاشينوهي" الساحلية، استمرت حركة المرور بشكل طبيعي رغم القرب من مركز الهزة، باستثناء تعليق مؤقت لرحلات بعض القطارات فائقة السرعة كإجراء احترازي.

يُذكر أن اليابان تُعد من أكثر مناطق العالم نشاطاً زلزالياً، نظراً لموقعها الجغرافي فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية ضمن ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ.