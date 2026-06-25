مجلس الشيوخ الأمريكي يعكس قراره ويصوت لصالح خيارات ترامب العسكرية

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أربيل (كوردستان24)- في تراجع لافت وبفارق 24 ساعة فقط، عكس مجلس الشيوخ الأمريكي قراره بشأن صلاحيات الحرب، حيث صوّت ليلة الأربعاء لصالح الاحتفاظ بصلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران، ملغياً بذلك قراراً سابقاً كان يهدف إلى سحب القوات ومنع التصعيد.

وجاء هذا التحول الجذري في المواقف بعد ضغوط مباشرة مارسها الرئيس ترامب على أعضاء من حزبه الجمهوري، حيث أعرب عن استيائه الشديد من تصويت يوم الثلاثاء، معتبراً إياه "وقوفاً في صف إيران". وذكرت مصادر مطلعة أن ترامب دخل في مشادات كلامية حادة مع عدد من الأعضاء خلال مأدبة غداء خاصة، توبيخاً لهم على تقييد صلاحياته العسكرية.

وشهد التصويت الجديد تغييراً في مواقف أعضاء بارزين؛ حيث امتنع السيناتور راند بول عن التصويت بعد أن كان مؤيداً للقرار، بينما انتقل السيناتور بيل كاسيدي من صف المؤيدين للقرار إلى المعارضين له. في المقابل، حافظت الجمهوريتان سوزان كولينز وليزا موركوفسكي على دعمهما لتقييد الصلاحيات، بينما واصل الديمقراطي جون فيترمان موقفه المؤيد لتوجه ترامب.

واستقرت النتيجة النهائية عند 50 صوتاً ضد القرار (مما يمنح ترامب حرية التحرك العسكري)، مقابل 47 صوتاً معه.

من جانبه، احتفى الرئيس ترامب بالنتيجة عبر منصة "تروث سوشيال"، موجهاً الشكر لزعيم الأغلبية جون ثيون والسيناتور ليندسي غراهام وبيرني مورينو. وقال ترامب: "لقد غيّر مجلس الشيوخ النتيجة، وهذا التصويت يوجه رسالة تحذير قوية ومباشرة إلى إيران".