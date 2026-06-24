طقس العراق.. موجة غبار وتذبذب في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تصاعد محتمل للغبار وتغيرات طفيفة في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.

وبحسب بيان للهيئة، فإن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً بوجه عام مع ظهور بعض السحب في المنطقة الشمالية. وتوقعت الهيئة نشاطاً في الرياح الشمالية الغربية خلال النهار، مما قد يتسبب بتصاعد غبار محلي (خفيف إلى متوسط الكثافة) في المنطقتين الوسطى والجنوبية، يبدأ بالزوال تدريجياً عند المساء. وعلى صعيد درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً في الوسط والشمال، بينما تنخفض قليلاً في المحافظات الجنوبية.

أما بشأن عطلة نهاية الأسبوع، فقد أوضح البيان أن طقس يومي الجمعة والسبت سيكون مستقراً وصحواً في عموم البلاد مع بعض الغيوم شمالاً، مع بقاء درجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة دون تغييرات جوهرية.

وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن طقس يوم الأحد المقبل سيستمر صحواً في جميع المناطق، مع استقرار في معدلات درجات الحرارة، مؤكدة أن مدى الرؤية الأفقية سيتراوح بين (6-8) كم، وينخفض إلى (3-5) كم في المناطق التي تشهد تصاعداً للغبار.