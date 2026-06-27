"أهلاً بكم.. لكن أحسنوا التصرف".. رسالة ترامب على جواز السفر الأميركي الجديد

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أربيل (كوردستان24)- أزاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، الستار عن نموذج أولي لإصدار خاص ومحدود من جواز السفر الأميركي، وذلك في إطار الاحتفالات المرتقبة بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشال" صورة للنموذج الجديد، الذي يتصدره بورترييه للرئيس بملامح وجه صارمة ونظرات حادة، وهو يتكأ على مكتبه مذيلاً بتوقيعه الشخصي، بينما يظهر في الخلفية نص إعلان الاستقلال الأميركي. وعلّق ترامب على المنشور قائلاً: "جواز السفر الأميركي الجديد، الذي يقول: أهلاً بكم، لكن أحسنوا التصرف".

ويُعتقد أن تصميم الصورة مستوحى من لقطة بعدسة مصور البيت الأبيض دانيال توروك. كما يتضمن الجواز في الصفحة المقابلة رسماً يجسد اللحظة التاريخية لتوقيع إعلان الاستقلال عام 1776، مع شعار "الولايات المتحدة الأميركية 250".

من جانبه، شارك البيت الأبيض النموذج ذاته واصفاً إياه بـ "جواز السفر الوطني". وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الجواز التذكاري، الذي يتميز بـ "رسوم مخصصة"، سيكون متاحاً اعتباراً من 6 يوليو المقبل.

وكان مسؤول في الخارجية الأميركية قد صرح في وقت سابق (أبريل الماضي)، شريطة عدم كشف هويته، بأن هذه النسخ من الجوازات لن تُصدر إلا في العاصمة واشنطن، وستتوفر بكميات محدودة فقط لهواة المقتنيات والمواطنين الراغبين في اقتنائها.