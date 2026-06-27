انطلاق أعمال المؤتمر الأول للاتحاد الدولي للغة الكوردية في ألمانيا

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أربيل (كوردستان 24)- تنطلق اليوم السبت في ألمانيا، أعمال المؤتمر العام للاتحاد الدولي للغة الكوردية، وسط مشاركة واسعة من الأكاديميين والسياسيين وممثلي المدارس الكوردية حول العالم، بهدف وضع استراتيجيات شاملة لحماية الهوية الثقافية واللغة الأم للأجيال الكوردية في المغترب.

ويعد الاتحاد الدولي للغة الكوردية، الذي تأسس عام 2024 بدعم ورعاية مباشرة من الرئيس مسعود بارزاني، أحد أبرز المؤسسات العاملة تحت مظلة "اتحاد الجالية الكوردستانية" بإشراف شيفا بارزاني.

ويسعى المؤتمر إلى إحداث نقطة تحول نوعية لربط الأجيال الناشئة في المهجر بجذورهم اللغوية، وتقديم صورة مشرقة عن الثقافة الكوردية عالمياً.

وبحسب مراسلة كوردستان 24 في ألمانيا، من المقرّر أن يشارك في المؤتمر 120 عضواً من الاتحاد، يمثلون نخبة من الأساتذة، وعلماء اللسانيات، والشخصيات الأكاديمية من داخل إقليم كوردستان وخارجه.

كما يشارك في المراسيم ممثلون عن القوى السياسية الكوردية، ونواب وشخصيات سياسية بارزة من دولة ألمانيا، إلى جانب وفود ممثلة لـ 35 مدرسة متخصصة في تدريس اللغة الكوردية عبر العالم.

وستسلط النقاشات الضوء على المكتسبات التي تحققت في عدة دول أوروبية، ولاسيما بلدان المربع الإسكندنافي، والتي نجحت في إدراج اللغة الكوردية كـ "لغة أم" رسمية وضمن الأنظمة التعليمية الحكومية الموجهة للأطفال الكورد.

كما ستتركز المحاور الأساسية للمؤتمر حول سبل تطوير هذا النظام التعليمي الدولي، وتوسيع رقعته، فضلاً عن تعزيز وتوطين العلاقات العلمية والتربوية بين المراكز الأكاديمية في الإقليم ونظيراتها في الخارج.