حيدر ششو لـ شاسوار عبد الواحد: كيان كوردستان ثمرة دماء الشهداء وليس للمزايدة السياسية

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أربيل (كوردستان 24)- شنّ قائد قوات حماية إيزيدخان، حيدر ششو، هجوماً لاذعاً على التصريحات الأخيرة لرئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، محذراً من مغبة تحويل الكيان الدستوري لإقليم كوردستان إلى أداة في الصراعات والمصالح الحزبية الضيقة.

وقال ششو خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، إن إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية لیسوا ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية بعينها، بل هم منجز وطني تاريخي وملك خالص للشعب الكوردي بكافة أطيافه ومكوناته.

واستذكر القائد العسكري التاريخ الطويل من النضال والتضحيات التي قدمها شعب كوردستان، مؤكداً أن الكيان الحالي لم يأتِ هبةً بل تعمّد بدماء آلاف الشهداء.

ووصف ششو أي محاولات للنيل من هيبة مؤسسات الإقليم أو التشكيك في شرعيتها بأنها "استهداف مباشر للكرامة القومية، ومحاولة لتقويض حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المنطقة".

وفي رسالة وجهها إلى الرأي العام، دعا ششو المواطنين والنخب إلى عدم الوقوف موقف المتفرج أمام هذه المواقف التي وصفها بـ"الهدامة".

مشدداً على أن وجود خلافات سياسية أو مشاكل داخلية -وهو أمر طبيعي- لا يمكن بحال من الأحوال أن يُبرر المطالبة بتفكيك كيان الإقليم أو المساس بمكتسباته ومقدساته الوطنية.

واختتم قائد قوات حماية إيزيدخان حديثه بالتحذير من أن الترويج لهذه الأطروحات يلحق ضرراً فادحاً بمستقبل جيل الشباب وبالمكتسبات والحقوق الدستورية المقررة للشعب الكوردي، مطالباً بوقفة وطنية موحدة وصوت واحد لحماية الإقليم وصون مكتسباته.