طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تقريراً مفصلاً حول حالة الطقس المتوقعة في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى استقرار نسبي يتبعه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن الأجواء أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ستكون صحوة بشكل عام في جميع المناطق، مع بقاء درجات الحرارة بمستويات مقاربة لما سُجل خلال الأيام الماضية دون تغييرات جذرية.

وفصّل البيان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الأحد، حيث تصدرت محافظات الجنوب القائمة، وجاءت كالتالي:

أقصى الجنوب (البصرة، ميسان، ذي قار): 46 درجة مئوية.

الفرات الأوسط (الديوانية، المثنى): 45 درجة مئوية.

الوسط والفرات الأوسط (النجف، كربلاء، بابل، واسط): 44 درجة مئوية.

العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين: 43 درجة مئوية.

المناطق الغربية والشمالية (الأنبار، نينوى، كركوك): 42 درجة مئوية.

إقليم كوردستان: سجلت أربيل 40 درجة، بينما دهوك والسليمانية الأقل حرارة بـ 38 درجة مئوية.

وبحسب توقعات الهيئة، فمن المرتقب أن يشهد يوم الأربعاء المقبل ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بجميع محافظات البلاد، لتبقى الأجواء صحوة في بقية المناطق.