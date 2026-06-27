الأمين العام لحزب الله يعتبر الاتفاق بين لبنان واسرائيل "سقطة مريعة" و"منعدم الوجود"

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أربيل (كوردستان24)- ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الیوم السبت 27 حزیران 2026، باتفاق الإطار الذي وقّع بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية باعتباره "سقطة مريعة" و"تنازلا عن السيادة"، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه "منعدم الوجود".

وقال قاسم في بيان "اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية" في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين واشنطن وطهران في سويسرا الأسبوع الماضي لوقف الحرب ويشمل لبنان، داعيا الدولة إلى "التراجع عن خطيئاتها التي تخرب لبنان".

ووصف قاسم الاتفاق بأنه "سقطة مريعة" و"خطيئة كبرى بالتخلي عن السيادة لإسرائيل"، معتبرا أن "السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّ هذه الأراضي إلى اسرائیل!".



المصدر: فرانس برس