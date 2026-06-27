زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أفغانستان

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أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر أجزاء واسعة من أفغانستان اليوم السبت27 حزیران 2026، بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) في العاصمة كابل ومناطق أخرى بحدوث اهتزازات قوية أثارت حالة من القلق. وطالت الهزة الأرضية الأقاليم الشرقية من البلاد، بما في ذلك ولايتي "خوست" و"ننجرهار".

ولم تقتصر آثار الزلزال على الداخل الأفغاني، حيث أفاد شهود عيان ومراسلون بأن سكان العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، شعروا بالهزة بشكل واضح.

ووفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد حُدد مركز الزلزال في المنطقة الشمالية الشرقية من أفغانستان، وعلى عمق يصل إلى 208.3 كيلومتراً (129 ميلاً) تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى اللحظة تقارير رسمية عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الزلزال.