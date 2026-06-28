هوشيار زيباري: إقليم كوردستان قلعة للأحرار ولن يكون ملاذاً للفاسدين

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أربيل (كوردستان24)- أكد هوشيار زيباري، عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن إقليم كوردستان سيبقى دوماً ملاذاً آمناً للأحرار والمظلومين، مشدداً في الوقت ذاته على أن الإقليم لن يسمح لأي فاسد أو مجرم باتخاذ كوردستان مخبأً له.

وفي تدوينة نشرها اليوم الاثنين، 29 حزيران 2026، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، قال زيباري: إن إقليم كوردستان يمثل "قلعة للحرية والديمقراطية في العراق".

وأوضح زيباري في رسالته، أن أبواب الإقليم كانت ولا تزال مفتوحة أمام جميع الأحرار العراقيين، والمظلومين، وأولئك الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب. وفي مقابل ذلك، وجّه تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: "إن كوردستان لن تصبح أبداً ملاذاً للمجرمين، وسارقي المال العام، والفاسدين".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب حملة أمنية واسعة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية العراقية فجر أمس الأحد، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، استهدفت ملاحقة المتورطين في ملفات فساد.

وحسب مصادر رفيعة المستوى صرحت لوكالة الأنباء العراقية، فقد أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 47 متهماً، من بينهم مسؤولون كبار وأعضاء في البرلمان، وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.