فنزويلا.. حصيلة قتلى الزلزالين ترتفع إلى 1450 شخصاً وآلاف المفقودين تحت الأنقاض

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الفنزويلية، يوم الأحد، عن ارتفاع مأساوي في حصيلة ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت الحصيلة الأولية 1450 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 3200 جريح، في وقت تسابق فيه فرق الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين وسط تضاؤل الآمال.

وأفاد رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، بأن الآلاف لا يزالون في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم محاصرون تحت أنقاض المباني المنهارة. وعلى الرغم من نجاح فرق الطوارئ في إنقاذ 33 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المخاوف تتزايد من نفاد الوقت، خاصة مع تجاوز "النافذة الزمنية الحرجة" (72 ساعة) التي يحددها الخبراء لفرص البقاء على قيد الحياة.

وكانت الهزتان الأرضيتان، اللتان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، قد تسببتا في دمار واسع النطاق، تبعتهما سلسلة من الهزات الارتدادية بلغت 430 هزة. وتركزت أسوأ الأضرار في العاصمة كاراكاس وولاية "لا غوايرا" الساحلية، حيث سويت مربعات سكنية كاملة بالأرض.

ووفقاً لأحدث التقارير الميدانية، فقد تضرر أو انهار تماماً أكثر من 2500 مبنى ومنشأة، شملت، 780 منزلاً سكنياً، و 38 مستشفة ومرفقاً صحياً، وعشرات الابراج والمباني الشاهقة.

وعلى صعيد جهود الإغاثة، تم نشر نحو 30 ألف فرد من أطقم الطوارئ الفنزويلية، يدعمهم 2700 خبير إنقاذ وصلوا من 24 دولة للمساعدة في عمليات البحث والانتشال. ورغم الجهود المكثفة، حذر المسؤولون من أن حجم الدمار الهائل يعيق سرعة الوصول إلى كافة المناطق المنكوبة، مما يجعل الساعات القادمة حاسمة في تحديد المصير النهائي لآلاف المفقودين.