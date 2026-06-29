العراقيون يتصدرون قائمة الأجانب المغادرين لتركيا خلال عام 2025

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أربيل (كوردستان24)- أعلن معهد الإحصاء التركي (تويك)، اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، أن المواطنين العراقيين تصدروا قائمة الجنسيات الأجنبية التي غادرت الأراضي التركية خلال عام 2025، في وقت شهدت فيه البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الوافدين إليها.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المعهد، بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى تركيا خلال عام 2025 نحو 393,829 شخصاً، مسجلاً زيادة بنسبة 25.2% مقارنة بالعام الذي سبقه (2024). وأوضحت الأرقام أن من بين هؤلاء الوافدين 301,877 أجنبياً، بينما بلغ عدد المواطنين الأتراك العائدين من الخارج 91,952 شخصاً.

في المقابل، سجلت حركة المغادرة من تركيا انخفاضاً بنسبة 5%، حيث غادر البلاد 403,216 شخصاً خلال عام 2025. وتوزع المغادرون بين 248,097 مواطناً أجنبياً و155,119 مواطناً تركياً اختاروا العيش خارج البلاد.

وأظهرت البيانات أن العراقيين شكلوا النسبة الأكبر من الأجانب الذين غادروا تركيا، بنسبة بلغت 15.7% من إجمالي المغادرين الأجانب. وجاء ترتيب الدول الخمس الأولى للمغادرين كالتالي:

العراق: 15.7%

أفغانستان: 11.2%

روسيا: 7.6%

إيران: 6.3%

تركمانستان: 5.7%

تركمانستان تتصدر قائمة الوافدين

وعلى صعيد الهجرة الوافدة، تصدر مواطنو تركمانستان قائمة الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة بلغت 23.4%، وجاءت بقية الجنسيات وفق الترتيب الآتي:

تركمانستان: 23.4%

أذربيجان: 8.3%

أوزبكستان: 6.9%

مصر: 6.1%

أفغانستان: 5.8%

تعكس هذه الإحصائيات تحولاً في خارطة الهجرة داخل تركيا، حيث يستمر التراجع في أعداد بعض الجاليات المقيمة (وعلى رأسها الجالية العراقية) مقابل تدفق متزايد من دول وسط آسيا.