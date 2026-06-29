طقس العراق.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة، مرجحة تسجيل ارتفاع تدريجي جديد في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون صحواً في أغلب المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تكون متغيرة الاتجاه وخفيفة في المنطقة الشمالية. وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستبقى مقاربة لمعدلاتها المسجلة اليوم.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء، أوضح البيان أنها ستكون كالآتي:

بغداد، صلاح الدين، ديالى، وكركوك: 44 درجة مئوية.

كربلاء، بابل، واسط، النجف، المثنى، والديوانية: 45 درجة مئوية.

ميسان، ذي قار، والبصرة: 46 درجة مئوية (الأعلى في البلاد).

نينوى والأنبار: 43 درجة مئوية.

أربيل: 41 درجة مئوية، فيما تسجل دهوك والسليمانية 40 درجة.

وأضافت الهيئة أن طقس يومي الأربعاء والخميس سيشهد ارتفاعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة في عموم البلاد، مع بقاء الأجواء صحوة بشكل عام، وظهور بعض الغيوم المتفرقة في المناطق الشمالية يوم الأربعاء.

وختم البيان بتوقعات يوم الجمعة المقبل، حيث تشير القراءات إلى استقرار درجات الحرارة بمعدلات مقاربة لليوم السابق، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة، وسيطرة الأجواء الصحوة على عموم محافظات البلاد.