وزير الخارجية العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى دمشق لبحث التعاون المشترك

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أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الخارجية العراقي، السيد فؤاد حسين، اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وذلك تلبية لدعوة من نظيره السوري السيد أسعد الشيباني.

وتهدف الزيارة إلى إجراء سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين السوريين، تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين بغداد ودمشق في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والتجارية.

كما سيتناول الجانبان خلال اللقاءات آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التركيز على تنسيق المواقف تجاه التحديات المشتركة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.