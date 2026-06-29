معرض للأعمال اليدوية في القامشلي.. مبادرات نسائية لإحياء التراث رغم ضعف الإمكانات

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أربيل (كوردستان24)- احتضنت مدينة القامشلي معرضاً خاصاً بالأعمال اليدوية، نظمته "مجموعة المشاريع الصغيرة"، التي دأبت منذ سنوات على إقامة معارض مماثلة في مختلف مدن غرب كوردستان (روجآفا)، بهدف دعم أصحاب المشاريع المنزلية وتمكين النساء والحفاظ على الموروث الثقافي الكوردي.

وضم المعرض عشرات الأعمال اليدوية، من بينها لوحات فنية ومنتجات تراثية وفلكلورية صُنعت بالكامل بأيدي المشاركات، إلى جانب مشغولات من الصوف، ومنتجات غذائية منزلية، وشوكولاتة، ومعجنات، ومونة تقليدية، عكست تنوع الحرف اليدوية التي تسعى المجموعة إلى الحفاظ عليها.

وقالت سميرة شياوش، إحدى المشرفات على المعرض، إن الهدف الرئيس من تأسيس المجموعة هو تمكين المرأة على المستويات المعنوية والنفسية والاقتصادية، عبر توفير مساحة لتعلّم الحرف اليدوية وتطويرها.

وأضافت: "نستقبل بكل ترحيب أي امرأة أو شاب يرغب في تعلم هذه المهن التراثية. نسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة للتدريب والإنتاج، ونساعد المشاركات على تطوير أعمالهن في مجالات مختلفة، منها الصناعات الصوفية، وصناعة الشوكولاتة، والمعجنات، والمونة المنزلية."

ورغم الجهود التي تبذلها المشاركات، فإنهن يواجهن تحديات كبيرة في تسويق منتجاتهن، إذ يعتمدن على إمكاناتهن الذاتية في تنظيم المعارض، من دون الحصول على أي دعم خارجي، في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار المواد الأولية وتدهور الأوضاع الاقتصادية إلى تراجع حركة البيع والشراء.

من جانبها، أوضحت المشاركة نادية بوزو أن ارتفاع أسعار المواد الخام يشكل أحد أبرز التحديات أمام استمرار هذه المشاريع.

وقالت: "إمكاناتنا محدودة جداً، والمواد الأولية إما غير متوفرة أو مرتفعة الثمن. وعندما نضطر إلى بيع منتجاتنا بأسعار تعكس كلفة الإنتاج، يعجز كثير من الناس عن شرائها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، ما يجعل عملية التسويق أكثر تعقيداً."

ويؤكد القائمون على "مجموعة المشاريع الصغيرة" أن هذه المبادرات لا تقتصر على دعم المشاريع المنزلية فحسب، بل تسهم أيضاً في حماية الفلكلور الكوردي وإحياء الحرف التقليدية، إذ تستلهم معظم الأعمال المعروضة تصاميمها من التراث والعادات الكوردية.

ويشدد المنظمون على أهمية الحفاظ على هذه الحرف ونقلها إلى الأجيال الجديدة، مؤكدين أن وجود التحف والأعمال التراثية في المنازل الكوردستانية يسهم في صون الهوية الثقافية وضمان استمرارية الموروث الشعبي.



تقرير: أكرم صالح - كوردستان 24