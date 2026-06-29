ضبط 29 كغم من الحشيشة والقبض على تاجر خطر في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن نجاحها في تفكيك حلقة نوعية من شبكات الاتجار بالمواد المخدرة، إثر عملية استخبارية وصفتها بـ"الدقيقة"، أدت إلى اعتقال تاجر خطر يُلقب بـ"خبير التخفي والمناورة".

وأفاد بيان للمديرية بأن مفارز قسمي التحقيقات الخاصة والمراقبة السرية، وبالتنسيق مع القضاء، تمكنت من رصد وتتبع المتهم الذي يُعد من أخطر تجار المخدرات نظراً لأساليبه المتطورة في التمويه وتغيير طرق التهريب.

وأوضح البيان أن العملية استندت إلى تقنيات حديثة، حيث تمت ملاحقة المتهم عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، مما أتاح للمفارز إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود أثناء توجهه لتسلم شحنة مخدرة. وأسفرت العملية عن ضبط 29 كيلوغراماً من مادة "الحشيشة".

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار عملياتها الاستباقية لتجفيف منابع الإتجار بالمخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية لضمان أمن المجتمع وسلامة المواطنين.