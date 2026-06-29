كرمانشاه.. انطلاق موسم جني "العنب الياقوتي" وسط آمال التصدير وتحديات التكلفة

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أربيل (كوردستان24)- بدأ مزارعو محافظة كرمانشاه (شرق كوردستان - ايران) موسم جني محصول العنب من كرومهم، وسط مؤشرات على إنتاج وفير يسد الحاجة المحلية ويستهدف أسواق التصدير، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة.

في قرية "چاڵاگە" التابعة لمدينة سربل ذهاب، تشارك العائلات بشكل جماعي في عمليات الجني التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لها. ومن بين 80 عائلة تقطن القرية، تعتمد 77 عائلة على زراعة الكروم وإنتاج ما يُعرف محلياً بـ"العنب الياقوتي" (ترێی یاقووتی)، وهو صنف متميز بلونه ومذاقه ويحظى بشهرة واسعة في الأسواق الإيرانية وأسواق شرق كردستان.

وتشير البيانات المحلية إلى أن إنتاجية الهكتار الواحد في هذه المنطقة تصل إلى نحو 12 طناً، مما يجعل هذا المحصول ركيزة أساسية للاستقرار المعيشي لسكان القرى.

تعد محافظة كرمانشاه أحد المراكز الرئيسية لإنتاج العنب في البلاد. وتتوزع المساحات المزروعة بالكروم على النحو التالي:

مدينة سربل ذهاب: تضم 1050 هكتاراً من الكروم، بإنتاج سنوي لا يقل عن 12 ألف طن من العنب الياقوتي.

وتحتضن كرمانشاه نحو 10 آلاف هكتار من الكروم، تنتج سنوياً أكثر من 130 ألف طن من مختلف الأصناف، من بينها نحو 43 ألف طن من العنب الياقوتي وحده.

وتتركز غالبية الكروم في المناطق الغربية من المحافظة، وتحديداً في مدن سربل ذهاب، وقصر شيرين، وجيلان غرب.

يتجاوز إنتاج العنب الياقوتي في كرمانشاه معدلات الاستهلاك المحلي للمحافظة؛ حيث يُنقل الفائض إلى العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى. كما يُصدر جزء من المحصول إلى العراق وإقليم كوردستان.

ويشير عاملون في قطاع التصدير والتسويق إلى وجود مساعٍ ومحادثات جارية لتسهيل حركة الصادرات ومعالجة العقبات الحدودية والتبادل التجاري مع الجانب العراقي، مما يسهم في استقرار أسعار المحصول وتحسين العائد المالي للمزارعين، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد هذا الموسم بين 40 إلى 50 ألف تومان في الأسواق المحلية.

على الرغم من وفرة المحصول، يبدي عدد من المزارعين قلقهم من الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج. ويوضح عاملون في هذا القطاع أن أسعار المستلزمات الزراعية الأساسية، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية، شهدت ارتفاعاً كبيراً؛ حيث تضاعفت أسعار بعض أنواع المبيدات الحشرية عدة مرات مقارنة بالسنوات السابقة، مما يضع أعباءً إضافية على كاهل الفلاحين ويقلص هامش أرباحهم، وسط مطالبات بتقديم دعم حكومي أوسع لتأمين المواد الأولية بأسعار ميسرة.



تقرير: كامل بوكاني - كوردستان 24 – كرمانشاه