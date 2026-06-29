الأمن التركي يطيح بطبيب بحوزته كمية ضخمة من المواد المخدرة

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت السلطات القضائية التركية قراراً بحبس طبيب، إثر إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن مديرية أمن هكاري، فإن فرق مكافحة المخدرات، وفي إطار عملية أمنية استباقية، قامت بتفتيش مركبة مشبوهة في قضاء "كفر" (يوكسكوفا)، حيث تمكنت من ضبط 28 كيلوغراماً من المواد المخدرة كانت مخبأة بعناية داخل 13 صندوقاً كرتونياً.

وأشار البيان إلى أن سائق المركبة يعمل "طبيباً"، وقد رُمِز إلى اسمه بالأحرف الأولى (Z.A.Ö).

وعقب استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الأولية في مديرية الأمن، أُحيل المشتبه به إلى الجهات القضائية التي قررت إيداعه السجن رسمياً على ذمة القضية.