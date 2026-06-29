كيف يرمم مشهد الغروب صحتك النفسية والجسدية؟

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أربيل (كوردستان24)- كشفت تقارير علمية حديثة، استندت إلى أبحاث نفسية وطبية، أن لمشاهدة ظاهرتي شروق وغروب الشمس تأثيراً عميقاً يتجاوز المتعة البصرية، ليصل إلى تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الصحة العقلية والجسدية، بما يسهم في تقليل مستويات القلق والاكتئاب وتحسين جودة النوم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن خبراء قولهم إن البشر يميلون لرؤية الشروق والغروب كـ "طرفي كتاب" يحددان إيقاع اليوم. وأوضح الخبراء أن هذه اللحظات المدهشة تعمل كأداة لكسر "حلقات التفكير المفرط" (Rumination)؛ حيث تجذب انتباه الإنسان لتعيده إلى الحاضر والواقع، مما يقلل من حدة الضغوط النفسية.

وتشير الأبحاث إلى أن الفائدة الرئيسية تنبع من شعور "الرهبة" أو "الدهشة" (Awe) الذي يثيره الغروب. وتعرف ميشيل شيوتا، أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة ولاية أريزونا، هذا الشعور بأنه إدراك لشيء هائل يتجاوز فهم الفرد، مما يولد إحساساً بـ "صغر الذات".

وتضيف شيوتا: "هذا الشعور يعد ركيزة للصحة العقلية، إذ يدرك المرء أن مشكلاته الشخصية ليست بتلك الأهمية في المخطط الكبير للكون، مما يقلل من التركيز الداخلي المفرط المسبب للقلق".

وعلى الصعيد المعرفي، أظهرت تجارب أجرتها جامعة ولاية أريزونا أن التعرض لمشاهد مثيرة للرهبة يعزز قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات بدقة أكبر. وفي هذا السياق، ترى جينيفر ستيلر، الباحثة في جامعة تورنتو، أن المشاهد المذهلة تلفت الانتباه بشكل كامل، مما يرفع من مستوى التركيز ويقلل من تأثير تشتت الانتباه الذي تسببه التكنولوجيا.

ولم تتوقف الفوائد عند الجانب النفسي؛ فقد وجدت دراسة أجريت على 200 شخص أن أولئك الذين يختبرون مشاعر الرهبة بانتظام لديهم مستويات منخفضة من "السيتوكينات"، وهي بروتينات ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والاكتئاب.

كما أكد الخبراء أن المواظبة على مشاهدة الغروب تساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، حيث يساهم التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات في تحسين جودة النوم ليلاً.

وأخيراً، خلصت الدراسات إلى أن هذا التحول في المنظور الشخصي والشعور بالارتباط بالطبيعة يحفز السلوك الإيثاري، ما يجعل الأفراد أكثر ميلاً للعمل التطوعي والتعامل بلطف مع الآخرين، مما يعزز الروابط الاجتماعية ومستوى الرضا عن الحياة.