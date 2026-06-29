معتقلو أحداث "لاله زار" في السليمانية يبدأون إضراباً عن الطعام

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أربيل (كوردستان24)- قرر معتقلو أحداث "فندق لاله زار" في مدينة السليمانية، البدء بإضراب مفتوح عن الطعام، اليوم الاثنين 29 حزيران 2026، وذلك تعبيراً عن يأسهم من الإجراءات القانونية واحتجاجاً على ما وصفوه بـ"إهمال" محكمة استئناف السليمانية لقضيتهم.

ونقلت "كوردستان 24" عن مصدر من ذوي المعتقلين قوله: "إن المعتقلين حددوا الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين موعداً للبدء بالإضراب، نتيجة عدم تلقيهم أي رد على الشكوى التي قدمها فريق دفاعهم منذ 31 أيار الماضي ضد محكمة جنايات السليمانية الثانية".

وأوضح المصدر أن فريق المحامين قدم الطعن والشكوى أمام محكمة استئناف السليمانية منذ نحو شهر، إلا أن المحكمة التزمت الصمت ولم تبدِ أي استجابة رسمية حتى إعلان المعتقلين قرارهم بالإضراب عن الطعام.

وفي تطور لاحق، أشارت المعلومات إلى أن رئيس محكمة استئناف السليمانية أبلغ فريق الدفاع، اليوم الاثنين، بأن المحكمة ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الشكوى المقدمة.

وتعود قضية "لاله زار" إلى ليلة 22 آب/أغسطس 2025، حين اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في محيط فندق "لاله زار" بمدينة السليمانية، بين قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، ومسلحين موالين للاهور شيخ جنكي.

وأسفرت تلك المواجهات، التي استمرت لعدة ساعات، عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وانتهت باعتقال لاهور شيخ جنكي والعشرات من أنصاره الذين لا يزالون رهن الاحتجاز بانتظار الحسم القضائي لملفاتهم.