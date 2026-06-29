الدفاع المدني في أربيل: تسجيل 531 حادثة مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي بتراجع نسبته 67%

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عن تسجيل 531 حادثة حريق وحروق وغرق في حدود المحافظة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان عبد الله، في تصريح لـ "كوردستان 24": "إن الإحصائيات الرسمية للنصف الأول من هذا العام أظهرت تراجعاً كبيراً في إجمالي الحوادث المسجلة بنسبة بلغت 67%".

وأوضح عبد الله أنه بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، الذي شهد تسجيل 732 حادثة، فإن إحصائيات الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تشير إلى انخفاض ملحوظ ومستمر في أعداد الحرائق وحوادث الغرق، مؤكداً استمرار جهود المديرية في التوعية واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من هذه الحوادث وتأمين سلامة المواطنين.