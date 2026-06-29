مشروع ترفيهي جديد يضفي لمسة حيوية على عفرين ويعزز آمال التنمية المحلية

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أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تعكس إرادة الحياة وعمق الانتماء، تشهد مدينة عفرين حراكاً خدمياً وتنموياً لافتاً يتجاوز حدود الاستثمار التقليدي.

فبينما يسعى الأهالي لاستعادة تفاصيل الحياة اليومية الآمنة والمستقرة، يأتي افتتاح المشاريع الخدمية والترفيهية كبصيص أمل يربط بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير مساحات إنسانية تليق بتطلعات السكان، ليكون هذا المقهى والمنتزه الجديد نموذجاً لما يمكن أن يحققه الاستثمار الفردي في تحسين جودة الحياة.

متنفّس حيوي ومقصد للعائلات

افتتح المستثمر فريد محمد مقهىً ومنتزهًا جديداً للألعاب في مدينة عفرين، ليمثل وجهة ترفيهية مميزة ومتنفسًا حيويًا للأهالي والنزلاء.

ويأتي هذا المشروع استجابةً للحاجة المتزايدة في المنطقة إلى مساحات خدمية لائقة تتيح للعائلات والأطفال قضاء أوقات ممتعة في أجواء هادئة، بعيداً عن ضغوط الظروف المعيشية والحياتية اليومية، مما يضفي لمسة من الحيوية والنشاط على المشهد الاجتماعي في المدينة.

وفي هذا السياق، يشير صاحب المشروع، فريد محمد، في حديثه لـ "كوردستان 24" إلى الأثر التنموي للمشروع قائلاً:

"إن هذا المكان لا يقتصر دوره على كونه مساحة للتسلية والترويح عن النفس فقط، بل يسهم بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في عفرين، فضلاً عن كونه فتح آفاقاً وفرص عمل جديدة أمام فئة الشباب من أبناء المدينة، مما يبعث الأمل تدريجياً في نفوس الأهالي بأن الأوضاع تمضي نحو التحسن والاستقرار".

ترحيب شعبي وتطلع لبيئة أفضل

من جهتهم، عبر مواطنون ومقيمون في عفرين عن ترحيبهم بافتتاح هذا المقصد الترفيهي، لاسيما خلال شهور الصيف والعطلات المدرسية التي تبحث فيها العائلات عن متنزهات آمنة لأطفالها.

وتصف فرح محمد ديب مهنى، وهي مواطنة مقيمة في عفرين، تجربتها وأجواء المكان قائلة:

"جئنا إلى هنا لتغيير الجو والاستمتاع بهذه الأجواء الصيفية الجديدة، فمن الضروري توفير مساحات للتسلية والترويح عن النفس بعيداً عن روتين المنزل وضغوط الحياة اليومية. الأوضاع الترفيهية حالياً أصبحت أفضل بكثير؛ إذ باتت هناك خيارات أوسع وحركة مستمرة للناس تتيح للعائلات الخروج ورؤية الدنيا، وهو أمر مهم جداً للأطفال ليتسلوا ويقضوا أوقاتاً ممتعة، خاصة في العطلة الصيفية بعدما مررنا بظروف بالغة الضعوط".

مطالبات بتوسيع المبادرات الخدمية

وقد لاقت هذه المبادرة الاستثمارية ترحيباً واسعاً من الفعاليات المحلية والأهالي في عفرين، وسط مطالبات بضرورة دعم وتعميم مثل هذه المشاريع الحيوية والخدمية في المدينة وريفها.

ويؤكد سكان المنطقة أن الحاجة تظل مستمرة لتهيئة بيئة ترفيهية آمنة ومريحة تعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدينة عفرين، وتمنح الأهالي فرصة مستمرة للتواصل الاجتماعي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على جودة الحياة واستقرار المجتمع المحلي.

تقرير: انور عبداللطيف - كوردستان24 - عفرين