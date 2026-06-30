إيران تؤكد ردها على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 30 حزیران 2026، أن إيران سترد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي كان من المتوقع فيه وصول وفود من الجانبين إلى قطر لإجراء محادثات غير مباشرة حول الاتفاق.

وقال إسماعيل بقائي للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي: "لن نسكت عن أي عمل دون رد. وكما أثبتت القوات المسلحة الإيرانية القوية، فإن أي عمل عدواني ضد أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيُقابل برد فوري وحاسم".

وأضاف: "إن مثل هذه الأعمال تُشكل انتهاكاً للمادة الأولى من مذكرة التفاهم. وبطبيعة الحال، إذا تكررت هذه الانتهاكات واستمرت، فإن استمرار هذه العملية سيواجه صعوبات".