طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصحوة مع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً بوجه عام، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة بمختلف المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الخميس:

وفقاً للبيان، ستتفاوت درجات الحرارة العظمى في محافظات العراق، حيث تصدرت محافظة ميسان القائمة بتسجيلها 48 درجة مئوية، تليها البصرة وذي قار بـ 47 درجة. وجاءت درجات الحرارة في باقي المحافظات كالتالي:

46 درجة مئوية: العاصمة بغداد، ديالى، بابل، النجف الأشرف، الديوانية، واسط، والمثنى.

45 درجة مئوية: صلاح الدين وكربلاء المقدسة.

44 درجة مئوية: كركوك.

43 درجة مئوية: نينوى والأنبار.

42 درجة مئوية: أربيل.

40 درجة مئوية: دهوك والسليمانية.

أما بشأن طقس يوم الأحد المقبل، فقد توقعت الهيئة أن تظل الأجواء صحوة، مع تسجيل ارتفاع قليل في درجات الحرارة في عموم محافظات البلاد.